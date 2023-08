Milan | un attaccante va in Olanda

... però, non resta a guardare anche alla luce del buon inizio di campionato dell'(un gol ... terzo ritorno a Torino Per Morata , oggetto del desiderio fino a poche settimane fa anche di......21enne inseguito da mezza Europa, Kang - in Lee, Xavi Simons e Cher Ndour. I parigini si sono mossi bene anche sul mercato dei free agent, portando sotto la Tour EiffelSkriniar e ...La Roma è ancora alla ricerca disperata di undi caratura internazionale per alzare il ... Il, dato a 6,00, appare più defilato mentre la suggestione Atletico Madrid, che pagherebbe 9 ...

Capone Milan: l'attaccante lascia la Primavera e vola in Croazia Milan News 24

Il direttore tecnico del Bologna Sartori è alla ricerca di un nuovo attaccante per Thiago Motta e tra i nomi in lizza c'è anche quello di Petar Musa del Benfica Il Bologna ha esordito in campionato ...Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Manchester United, Chelsea, Lipsia, Barcellona, Milan e Juventus manifestano un forte interesse per l'attaccante statunitense con passaporto croato, ...