Milan | UFFICIALE | Lazetic ceduto in Olanda

Commenta per primo Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata. Cathal Heffernan passa dalal Newcastle, il secondo trasferimento diretto di questa estate tra i due club, dopo quello di Sandro Tonali. A presentare il giovane irlandese è proprio la squadra bianconera con un post sui ...... che giovedì alle 16 è stato protagonista di un Meet&Greet presso ilStore Downtown in ...che hanno avuto l'opportunità di incontrare il calciatore e farsi autografare un prodottodel ...Commenta per primo Ruben Loftus - Cheek , centrocampista delarrivato in estate dal Chelsea, ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com, a ... anche la prima vittorialunedì ...

Marco Pellegrino, nuovo acquisto del calciomercato AC Milan: il comunicato ufficiale AC Milan

-Il Lecce ha venduto, a titolo definitivo, il centrocampista danese Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona. I salentini hanno poi annunciato anche la cessione della punta Assan Ceesay, con la formula ...Ecco il programma dell’allenamento di domani del Milan. I rossoneri al lavoro anche oggi per preparare la sfida al Torino Tramite il proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato quello che sarà il ...