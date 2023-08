Milan | ufficiale la cessione in prestito di Lazetic al Fortuna Sittard

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tramite una nota, ilha ufficializzato laindi Markoal. Nuova esperienza in Olanda dunque per l’attaccante serbo classe 2004, reduce da undi sei mesi in Austria, all’Altach. “ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazeti? al. Il Club rossonero augura a Marko le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva” si legge. SportFace.