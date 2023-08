Milan | Thiaw | ‘Vi racconto un retroscena tra me e Ibrahimovic’

'A volte devo darmi un pizzicotto per rendermi conto di quanto velocemente sia successo tutto. È come in un sogno'. Così il difensore del, Malicka un anno dal suo passaggio in rossonero. Il 22enne centrale tedesco si presentava come un giovane di belle speranze ma nel corso dei mesi ha conquistato la fiducia di Pioli , ...FILOSOFIE CHE SI SPOSANO - Un metodo che ben si sposa con le idee del nuovo. 'Deve essere ... Una linea che l'anno scorso ha portato all'ingaggio die che quest'anno ha regalato nove ...si racconta - Malick, possente difensore classe 2001 del, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di ' SportsBild ' nelle quali ha parlato di come si ...

Thiaw: "Il Milan è ancora un sogno: sono maturato. In Italia trovano sempre qualcosa che puoi fare... Milan News

Milan, Thiaw si racconta – Malick Thiaw, possente difensore classe 2001 del Milan, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di “SportsBild” nelle quali ha parlato di come si respira i ...Intervistato dalla Bild, Malick Thiaw, difensore del Milan, ha trattato vari temi: "A Milano mi sembra di stare in un sogno - ha ammesso il centrale tedesco -. Il mio idolo è Kevin-Prince Boateng.