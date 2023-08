Milan | maglia numero 31 per Pellegrino | chi l’ha indossata prima di lui

Sono molto giovane e ancora agli inizi, in passato ho anche fatto qualche gol, spero di poterne fare anche altri da difensore con ladel." L'infanzia di Pellegrino tra il calcio e il ...... piace molto al, che però cerca l'affare in prestito mentre il Psg per ora non apre a questa ... L'argentino resta a Firenze, con lanumero '10'.POCHI MARGINI - Insieme al, pure Inter e Tottenham hanno effettuato dei sondaggi con l'...solo anno di contratto davanti e scontento di non aver potuto cogliere l'opportunità di cambiare. ...

Milan, perché la nuova terza maglia celebra l'inclusione WIRED Italia

Milan e Juventus (rispettivamente 10/o, 7/o e 6/o), ma anche europei come Manchester United (9/o), Monaco (8/o). Prima del Bari si sono classificate Roma, Fiorentina, Venezia e Arsenal. La maglia del ...incrementato dalle 51 partite con la maglia del Milan nell'anno in cui lasciò Torino dopo il famoso "sgabello di Porto". Fu la rottura più clamorosa della sua carriera, culminata con il gol segnato ...