Milan | Loftus-Cheek | «Dobbiamo pensare di poter vincere tutto»

Le parole di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese ex Chelsea, della stagione con il Milan. Ruben Loftus-Cheek ha parlato del Milan al meet & greet organizzato per i tifosi. PAROLE – «Penso che come squadra e come singoli del Milan abbiamo il dovere di pensare di vincere: sia che sia la Champions o lo Scudetto. Tutti i ragazzi sono fantastici. Ma Reijnders è molto affamato e sta facendo bene negli ultimi mesi: lui mi ha impressionato di più ed è anche un bravo ragazzo».

