Milan | Ballo-Tourè in stand-by

Tre i nomi in: Gourna - Douath del Salisburgo, le alternative sono invece Maggiore e l'ex Napoli Ndombelé . Tanto dipenderà anche dalla decisione su Sensi , da parte di Inzaghi., Ekitike ...Ilallo stesso tempo è intenzionato a piazzare quei calciatori in esubero, come Saelemaekers, Origi,- Toure e Caldara, che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli. Ma questi possono ...C'è concorrenza, e siccome l'ingaggio è elevato (oltre i 3 milioni di euro), ilvorrebbe dai parigini anche un contributo da questo punto di vista. Da capire se i rossoneri porteranno avanti il ...

Ballo-Tourè, il Werder ipotesi viva ma attualmente bloccata Milan News

Il Milan aspetta e spera che si sblocchi presto la situazione relativa a Ballo-Tourè. Dopo aver rifiutato Nizza e Fulham, il terzino senegalese ha una proposta dal Werder Brema ma non c’è ancora accor ...Il calciomercato del Milan è pronto a chiudersi con il botto finale: il nome dell'ultimo colpo dei rossoneri è importantissimo.