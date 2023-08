Migranti | ong | a Trieste catastrofe costruita a tavolino

A Trieste, terminale della cosiddetta Rotta balcanica, si sta delineando una catastrofe umanitaria volutamente costruita a tavolino, con una irresponsabilità pubblica che non ho mai visto nella mia ...Roma, 24 ago. " "Se non ci fossero vite da salvare in mare verrebbe da suggerire, alle, di gettare l'ancora e fermarsi senza aspettare le sanzioni del Governo. Verrebbe da dirgli: fate fare a Piantedosi, Salvini, Meloni e Tajani. Ma sarebbe una sfida improponibile, sulla pelle dei ..." "Dopo il fermo amministrativo delle treche hanno violato il decreto Piantedosi, Schlein si è svegliata dal letargo per inventarsi un nuovo reato con l'unico scopo di riempirci die ...

TRIESTE, 24 AGO - A Trieste, terminale della cosiddetta Rotta balcanica, si sta delineando una catastrofe umanitaria volutamente costruita a tavolino, con una irresponsabilità pubblica che non ho mai ...Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Se non ci fossero vite da salvare in mare verrebbe da suggerire, alle Ong, di gettare l’ancora e fermarsi senza aspettare le sanzioni del Governo. Verrebbe da dirgli: fate ...