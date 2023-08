Migranti | Mulè Fi | ' governo sta mettendo ordine e intanto salva vite umane'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Questodice che sull'immigrazione è necessario che tutti coloro che si occupano deitaggi in mare si coordinino, evitando, peraltro, di favorire consapevolmente o inconsapevolmente, chi fa tratta di esseri umani". Lo dice Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, parlando a Omnibus, su La7. Il parlamentare 'azzurro' evidenzia che: "Quello che stiamo facendo è metterein una materia che per troppo tempo è stata ignorata anche dall'Europa e che ora invece è emersa anche a Bruxelles come tema cruciale. Per quanto riguarda la mistificazione del reato di solidarietà, faccio presente che l'Italia dall'inizio dell'anno hato oltre 120mila".