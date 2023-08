Migranti | Malan Fdi | ' da governo contrasto | da Pd difesa chi collabora con scafisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "IlMeloni lavora aldell'immigrazione clandestina imponendo il rispetto delle leggi e promuovendo un'efficace azione europea in Africa. La sinistra che per decenni non ha fatto né l'una né l'altra cosa oggi scopre che ci sono dei problemi, ma continua a difendere chicon gli. Ma Fratelli d'Italia va avanti sulla strada della legalità". Lo dichiara ai tg il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio