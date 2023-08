Migranti | Magi +Europa | ' da Meloni gestione fallimentare e crudele'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Ladel fenomeno migratorio da parte di Giorgia: da un lato abbandona comuni e regioni, chiede aiuto alle Ong salvo poi criminalizzarle, annuncia la guerra agli scafisti ma gli sbarchi raddoppiano; dall'altra, stringe un accordo con il presidente tunisino Saied che fa morire di fame e di sete nel deserto i". Lo afferma il segretario di, Riccardo. "Ciò che sconvolge è che lei tutto questo la chiama solidarietà: d'altronde, dal governo che ha fatto il decreto Cutro non si può aspettare altro che improvvisazione e superficialità, a cui si aggiunge la responsabilità di aver peggiorato le leggi che criminalizzano le Ong ostacolando di fatto un'attività meritoria sempre esercitata nel ...

... conclude...mi tocca leggere anche i deliri di. Visto che è segretario di +Europa si faccia sentire a Bruxelles per risolvere il problema immigrazione dato che la sinistra ora ha scoperto che inon ...Sullo sfondo, una manovra che sarà lacrime e sangue e la questione dell'accoglienza dei... Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo

Migranti: Magi, 'risultati Meloni sono raddoppio sbarchi e caos ... Il Dubbio

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha la faccia tosta oggi di dire che solidarietà è fermare i morti in mare e fermare la tratta di esseri umani. Eppure in pochi mesi gli sbarchi sono raddopp ...La segretaria Pd Mazzoni: "Che orgoglio avere i genitori di Giulio". Il 17 settembre l’addio al Parco Nord con i Modena City Ramblers. Tremila volontari in campo, Lele Roveri: "C’è stata un’impennata" ...