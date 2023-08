Migranti | Gadda Iv | ‘decreto Cutro bandierina | comuni abbandonati’

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Il decretoera una, il fenomenova gestito da tanti punti di vista e non è assolutamente stato risolto. Si usano le Ong per i soccorsi in mare, perché non c’è un sistema nazionale e europeo per salvare le vite, come era accaduto nel passato”. Lo afferma la deputata di Italia Viva Maria Chiaraa Coffee Break su La7.“C’è poi la polemica con gli amministratori locali, che sono stati abbandonati: sul fronte della gestione di queste persone non è stato fatto niente, per ila situazione è diventata insostenibile, anche a causa dell’aumento dei minori non accompagnati. Va bene il piano Africa ‘ aggiunge– ma non si può pensare di non parlare di gestione nel nostro territorio. Se chiediamo responsabilità all’Europa ...

Roma, 29 lug. " "Non si faccia un processo preventivo alla commissione Covid, spetterà ai partiti gestirne i lavori con senso di responsabilità". Lo scrive sui social Maria Chiara, deputata di Italia Viva. "Non si tratta di una commissione per avallare teorie no vax, e nemmeno per mettere sulla graticola chi in quel periodo storico ha dovuto prendere scelte difficili " ......vi fa parte è anche soggetto al vincolo di riservatezza nel caso di audizioni secretate - aggiunge- . Così per esempio è stato in passato per la commissione di inchiesta sui centri, ...

Migranti, Maria Chiara Gadda-IV: "Le ONG si usano ancora per i salvare le persone, il decreto Cutro era una bandierina" La7

