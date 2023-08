Migranti | Colombo Fdi | ' dopo parole Schlein che faranno sindaci Pd?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "il fermo amministrativo delle tre Ong che hanno violato il decreto Piantedosi,si è svegliata dal letargo per inventarsi un nuovo reato con l'unico scopo di riempirci die favorire l'immigrazione illegale. Temo che, ora, iPd emiliano-romagnoli si sentiranno tra l'incudine e il martello perché non sanno come gestire l'emergenza degli arrivi nei propri territori a fronte di un leader che ne vuole sempre di più. Da parte del governo Meloni, invece, la strategia è chiara e l'obiettivo è sempre lo stesso: fermare le partenze all'origine e velocizzare i rimpatri. Quindi, avanti con il blocco delle partenze, avanti con gli accordi con la Tunisia dove, grazie al blocco navale, le persone fermate sono aumentate del 200%, e avanti con il Piano Mattei". Lo dichiara ...