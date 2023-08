Migranti | Battilocchio Fi | ' Stati di confine non siano lasciati soli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Ringrazio la nostra ambasciata per il prezioso lavoro che porta avanti in questa terra amica: Italia e Malta sono legate da un'amicizia condata e da una cooperazione istituzionale molto forte. Il tema dell'immigrazione clandestina tocca da vicino, in particolare, i primi Paesi più vicini all'Africa, ovvero Italia e Malta, che già da tempo, attraverso le proprie articolazioni istituzionali stanno cercando di fronteggiare il fenomeno attraverso la messa a punto di specifiche attività operative. Italia e Malta collaborano in modo sempre più importante e congiunto con i rispettivi apparati istituzionali nelle azioni di contrasto di questo fenomeno. Ma è evidente che serve necessariamente una cornice comunitaria: l'Italia, come fatto in questi mesi, continuerà a insistere, pretendendo altre azioni concrete, per un sempre maggiore impegno ...