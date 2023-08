Meteo Roma del 24-08-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo sta su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini con acquazzoni e temporali e locali sconfinamento verso le pianure sul Piemonte soleggiato altrove in nottata locali acquazzoni per piemonte-lombardia sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo Salvo degli informazioni in Appennino In serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni a sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio instabilità nelle zone interne peninsulare della Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi in serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite su ...