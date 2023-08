Meteo | nel weekend tornano i temporali con nubifragi e grandine Le zone più a rischio

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 24 agosto 2023) In attesa del ciclone Poppea le regioni settentrionali saranno le prime a essere interessate da precipitazioni, anche di forte intensità, nell’ultimo fine settimana di agosto. Precipitazioni locali sono attese sui settori alpini e prealpini del Nord-Ovest ma non si escludono fenomeni anche in pianura e sulla costa occidentale della Liguria