Meteo | maltempo dal weekend È in arrivo la burrasca di fine estate

(Di giovedì 24 agosto 2023) La situazione sinottica vede la persistenza di un vasto campo d'alta pressione, si estende tra nord Africa ed Europa centro-occidentale ed è alimentato da aria molto calda dal deserto del Sahara. Il tempo in Italia è stabile, con cieli per lo più sereni, e temperature che raggiungeranno valori fino a 8-12 C al di sopra delle medie sulle regioni del Centro-Nord. Ma gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano, confermano l'delladi, che determinerà, a partire dalla giornata di domenica, un graduale calo delle temperature e un peggioramento diffuso delle condizioni

... con temperature altissime ILSI CAPOVOLGE - Poi nel weekend cambierà tutto: tra sabato e domenica il ciclone Poppea prenderà il sopravvento. Calo termico esi scateneranno e ...... fatta eccezione per la tradizionale Veillà di Votornen di sabato 26 agosto che, viste le previsioni, è stata annullata. In caso ditutti gli incontri di Valtournenche si svolgeranno ...Le previsioniper i prossimi giorni Intanto nei prossimi giorni si prevede che le massime ... Domenica ilcolpirà il Nordovest e in serata anche il Triveneto. Nel corso di lunedì 28 il ...

Maltempo, allerta meteo gialla giovedì 24 agosto per temporali: le regioni a rischio Fanpage.it

Il maltempo ha provocato lo straripamento degli estuari e l’allagamento delle strade, generando situazioni critiche in diversi punti della regione. Le autorità hanno riferito che quasi il 90% della ...Per ottenere il risarcimento serve denunciare quel che accade alle forze dell’ordine e poi rivolgersi alla propria assicurazione per accertare il danno e seguire così l’iter stabilito. Ma i danni del ...