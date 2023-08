Meteo fine settimana | arrivano pesanti conferme | fenomeni straordinari su tutto il Paese

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 24 agosto 2023) Se per il weekend che viene avete impegni importanti, state molto attenti poiché si prevedonodavvero: ecco ilSiamo nel bel mezzo di un’ondata di calore davvero intensa: sebbene questa di agosto non raggiunga e non raggiungerà i livelli di quella di luglio, in molte città italiane in questi giorni si sfiorano e si superano i 40°C. Sono temperature intense e pericolose sopratper i soggetti più fragili come bambini e anziani, che quindi vanno tutelati e protetti: è sempre meglio uscire nelle ore più fresche, rimanendo in casa e favorendo il ricircolo d’aria con un ventilatore o con un climatizzatore. Nel weekend, però, cambierà di nuovo, cosa succederà nel weekend: prepariamoci a(grantennistoscana.it)L’estate 2023 è ...