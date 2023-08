Messi porta Inter Miami in finale di US Open Cup

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Due assist dell'argentino per la rimonta contro Cincinnati, poi vittoria ai rigori Lionelhato l’indi USCup grazie alla vittoria per 5-4 ai rigori su Cincinnati. L’si è trovata sotto 0-2 per i gol di Luciano Acosta e Brandon Vazquez nel primo tempo. Il 36enne capitano dell’Argentina ha guidato la rimonta con 2 assist. Il suo calcio di punizione ha innescato il gol di Leonardo Campana. Un cross della Pulce ha offerto a Campana la chance del 2-2 nel recupero. L’ha messo la freccia nei supplementari con Josef Martinez ma il gol di Yuya Kubo al 114? ha rinviato il verdetto ai rigori.ha trasformato il primo penalty ...