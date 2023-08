Mercedes EQA e EQB 2024 | le elettriche si rinnovano

(Di giovedì 24 agosto 2023) La nuova funzione di massimizzazione dell'autonomia è utile nell'uso quotidiano: i consumatori di energia come il display o il climatizzatore possono essere spenti o la loro funzionalità limitata a ...

e EQB , le elettriche a ruote alte d'attacco della Stella a tre punte si aggiornano al Salone di Monaco. Saranno ordinabili dall' autunno 2023 e arriveranno nei concessionari europei all'...... da sempre, principalmente nel frontale, doveed EQB sfoggiano il "black panel", la mascherina chiusa in nero lucido tipica delleelettriche; e proprio qui si scorge un'inedita ...... ma rappresenta anche una pietra miliare perché servirà da base per un futuro modello di serie che plasmerà a partire dal 2025 i listini- Benz. Potrebbe infatti sostituire la CLA e la...

Mercedes EQA ed EQB: restyling, immagini, interni, autonomia Quattroruote

Le Suv elettriche si aggiornano con piccoli ritocchi estetici e nuovi accessori. La più compatta guadagna anche qualche chilometro di autonomia ...Dal 5 al 10 settembre, a Monaco di Baviera, si terrà il Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility). BYD ha confermato la sua presenza con ben sei auto elettriche, tra cui Seal… Leggi ...