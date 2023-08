Mercedes-Benz - EQA ed EQB | il restyling è di fino

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 agosto 2023) Aspettando la prima, concreta anticipazione della futura entry level diche si manifesterà attraverso una concept al prossimo salone di Monaco la porta d'accesso al mondo elettrico della Stella è attualmente costituita dalle EQA ed EQB: due modelli 100% a batteria, ma derivati dalle GLA e GLB endotermiche. Entrambi sono ora rinnovati da unche li accompagneràa fine carriera, poco oltre la metà del decennio in corso. E forse, proprio in virtù di questi orizzonti ristretti, la Casa ha deciso di intervenire in punta di matita, con un aggiornamento piuttosto conservativo. Trapunta di stelle. Le differenze con le sorelle dotate di motore a scoppio risiedono, da sempre, principalmente nel frontale, dove EQA ed EQB sfoggiano il black panel, la mascherina chiusa in nero lucido tipica delle...