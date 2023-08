Mercato piloti | Haas conferma la coppia tutta esperienza

" Kevin e Nico hanno entrambi la testa sulle spalle, sonomaturi e capiscono quello che chiediamo loro . In cambio, sta adesso a noi, come squadra, guardare al 2024 e assicurarci di avere una ...ERICSSON CON ANDRETTI Marcus Ericsson apre di fatto il2024 con l'annuncio del suo arrivo al team Andretti dalla prossima stagione. Se la situazione di Alex Palou con McLaren e lo spagnolo che ora intende restare con Chip Ganassi non aveva ...... le Duke di piccola cilindrata si sono conquistate una posizione di leadership nelglobale ... a tutto vantaggio dell'accessibilità per idi statura ridotta, ma senza compromettere la ...

F1, mercato piloti: la Haas rinnova con Magnussen e Hulkenberg Sky Sport

Ancora un posto da assegnare a Daytona per i playoff della Cup Series con Wallace a difendersi da potenziali nuovi vincitori ...Il team statunitense motorizzato Ferrari ha confermato l'attuale coppia di piloti anche per la prossima stagione: il danese e il tedesco almeno fino al 2024 saranno i titolari al volante della Haas.