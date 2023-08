Mentre l’Ucraina diventava indipendente | Gorbaciov si dimetteva | le ore convulse del 24 agosto 1991

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Chtche ne vmerla Ukraïny”,non è ancora morta. L’inno nazionale accompagna il lento issarsi della bandiera nazionale con le firme di centinaia di combattenti. Si celebra un simbolo della libertà ucraina. Lo rappresenta una statua. Battezzata “Madre Patria” di Kiev. In realtà, è una vecchia gigantesca statua eretta dai sovietici e restaurata da Zelensky che l’ha inaugurata alla vigilia del giorno dell’Indipendenza, indossando una verde giubba storica: il 24delè la fatidica data della dichiarazione che sanciva la separazione dall’Unione Sovietica (il video è in Rete da ieri). Gli ucraini si aspettano un raid dei russi mirato per abbatterla. Per Kiev, è una sfida. Per Mosca, una punizione. Alla storia non si scappa, certi eventi non li puoi negare. I sovietici, non a caso, avevano replicato lo stereotipo retorico ...