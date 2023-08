Meeting Rimini | Pagano Fi partecipa a dialogo sulle riforme istituzionali

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 agosto 2023)– Il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Nazario(foto), sarà ospite della 44esima edizione deldiche ruota attorno al tema ‘L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile’ e parteciperà al dibattito dedicato al delicato e attuale tema dellein programma per oggi, 24 agosto, alle ore 19 presso la Sala Neri Generali Cattolica. Il bisogno di rendere più efficiente la macchina statale, definendone l’architettura istituzionale, è tema quanto mai centrale in questa legislatura e all’attenzione della I Commissione. Da qui l’importanza, per l’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà – di cuiè componente attivo – di dare un contributo attraverso un confronto libero tra ...