Meeting del Cervati | grande festa a Sanza con gli Articolo 31

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMigliaia di persone a cantare a squarciagola “Non volevamo crescere Ma è successo tutto a un tratto…”. Gli31 hanno incantato il popolo deldel, ieri sera, nell’unica tappa del tour in Campania. Oltre due ore di energia pura per uno show che ha emozionato un pubblico proveniente da tutta Italia. Un concerto aperto con il solito urlo: “E allora? Siamo tornati… un urlo per gli31” ha chiesto J-Ax. Il pubblico li ha seguiti nel loro viaggio musicale strepitoso cantando tutti i brani in scaletta. Dopo 17 anni di pausa, la reunion del duo -ritrovatisi in una nuova amicizia, realmente mai accantonata, con la raggiunta maturità umana e artistica – è stata l’occasione live per riabbracciare anche in Campania il proprio pubblico che non li ha ...