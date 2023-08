McIntyre | un capitale sprecato dalla WWE?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 agosto 2023) Io non ho il pendolino per le notizie di mercato come il compianto Maurizio Mosca, perciò non so dirvi serinnoverà o meno con la federazione di Stamford. I rumors dicono che il contratto scadrà nei mesi iniziali del 2024, dobbiamo quindi aspettare per capire cosa accadrà. Se davvero le strade tra lui e la federazione si separeranno, credo sarà davvero un peccato per la. Drew fisicamente rispecchia pienamente i canoni solitamente richiesti per un main eventer, essendo alto quasi due metri sfondando abbondantemente il quintale di peso con una massa muscolare notevole. Per dire, è uno che quando è stato di fronte a Lesnar non ha minimamente sfigurato come impatto fisico. Aspetto esteriore a parte, lo scozzese ha uno starpower tra i più elevati. Chiunque sia il campione, lui può essere lanciato come sfidante risultando credibile. ...