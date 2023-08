Mazzone | il commovente omaggio dell' Ascoli per i tifosi allo stadio

ASCOLI PICENO - Arriva l'ok tanto atteso dall'Ascoli . Il club bianconero ha ricevuto dalla commissione criteri infrastrutturali e sportivi - organizzativi l'autorizzazione all'utilizzo dello stadio "......, l'uomo del record di panchine in Serie A, non c'erano vertici della Federcalcio, ne della Lega , ne i campioni a lui piu legati' Il racconto della cerimonia parla di un eventoe ...La morte di Carlettoè un lutto non solo per il calcio italiano, ma per tutto il pallone europeo. La prova, se mai servisse, è ilomaggio di Pep Guardiola al suo 'maestro'. Sì, l'allenatore più ...

Guardiola e il commovente gesto per Mazzone: in sala stampa con una maglia speciale Corriere dello Sport

Arriva l'ok per il nuovo impianto, che sarà inaugurato nel terzo turno di serie B. Sarà anche l'occasione per ricordare l'ex tecnico scomparso all'età di 86 anni ...«Signore e signori mi chiamo Alessio Lancianese e mio nonno è Carlo Mazzone». Finisce così il lungo e commovente post su Instagram del nipote di Carletto Mazzone il giorno dopo i funerali del grande ...