Matteo Politi | il falso chirurgo plastico che voleva fare l' attore Niente laurea? «Ho letto tanti libri | mi sono informato da solo»

1. PRESO IL FINTO CHIRURGO: ERA IN UN ALBERGO A MARGHERA Estratto dell'articolo da 'il Giornale'3 È finita la fuga del falso chirurgo estetico che aveva ingannato pazienti e aziende sanitarie, in Italia e all'estero, per ...L'attività medica di, 43 anni (che nel frattempo aveva cambiato nome in Luigi) è finita ieri mattina, a Marghera (Venezia), dove l'Arma ha ammanettato l'uomo con un mandato di arresto ..., il (finto) chirurgo estetico arrestato ieri mattina a Mestre, ha sempre avuto le idee chiare fin da giovanissimo. " Voglio fare soldi come zio Paperon de' Paperoni ", diceva prima ...

Arrestato Matteo Politi, il chirurgo estetico dei vip: operava ma aveva la terza media Fanpage.it

La latitanza di Matteo Politi durava da anni. Il 43enne si era finto chirurgo estetico senza avere nessuna qualifica ed è stato arrestato il 22 agosto a Marghera, in provincia di Venezia. Matteo ...Operava da 15 anni sotto falsa identità e con documenti contraffatti. Dagli esordi in tv alla fama internazionale, la storia del finto chirurgo Matteo Politi.