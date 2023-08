Mariglianella Cresce | arriva la seconda edizione con tre spettacoli dal vivo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per ladi “: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità”, il progetto nato per rivitalizzare il territorio e rinnovare il senso di comunità della cittadina in provincia di Napoli. Si comincia martedì 29 agosto con il cabaret di Peppe Iodice, in “Peppyssimo in Tour 2023” con la partecipazione di Francesco Mastandrea, per replicare, mercoledì 30 agosto con la comicità di Biagio Izzo. Ultimo appuntamento il 1° settembre con la grande musica di Peppe Servillo e Solis String Quartet, che porteranno in scena lo spettacolo “Carosonamente”. Tutti glisi terranno a partire dalle ore 21.00 presso il Piazzale retrostante la Scuola Primaria in via Materdomini, a. Durante le serate avverrà anche ...