Mare fuori 4 | le prime anticipazioni della nuova stagione

... tirammodieci regole (che chiamammo, con un terribile gioco di parole "il Decarogo") che mi ... con delega alla mobilità, del Comune, in una delle strade che costeggiano il, a Bari, vidi la ...La guardia costiera ha garantito l'attività di messa in sicurezza in, le interdizioni e i ... Il problema è quando li tiridall'acqua. Loro li rimuovono dal punto e li portano al largo per ...I primi nidi infatti si sono già schiusi e 136 tartarughine hanno raggiunto illungo i ...nei periodi di deposizione delle uova in cerca delle orme delle tartarughe che si avventuranodall'...

SAN PIETRO IN BEVAGNA - Ha notato un ragazzino in difficoltà nel mare di San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto, e non ha esitato a intervenite per salvargli la vita. Protagonista della vicend ...Ha notato un ragazzino in difficoltà nel mare di San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto, e non ha esitato a intervenite per salvargli la vita. Protagonista della vicenda è il maggiore Giuseppe ...