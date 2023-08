Marco Mengoni Tinder e incontri | è lui? Tutta la verità e le prove

(Di giovedì 24 agosto 2023)cerca l'amore su? Il profilo è davvero suo o si tratta di qualcuno che ha rubato la sua identità? Domande lecite che si sono chieste molti utenti dopo che, con grande sorpresa, si sono ritrovati un profilo con la foto del cantante. "Non siate noiosi, io ci provo", si legge nella descrizione sotto al nome "" e l'età "34". Il primo pensiero è che si tratti di un fake. Non un profilo comune ma verificato con tanto di spunta blu. Allora, forse, non è una possibilità così remota avranno pensato utenti e fan. Possibile, dunque, che si tratti dell'autentico? Il mistero è stato finalmente risolto da FQ Magazine. Si tratta di un furto di identità. Contattata una fonte vicina all'artista, con una grande risata ha smentito quel profilo ...

... folk) 15.00 - Distribuzione della Marenda (dolce tipico santambrogino) 16.00 - Sound of Seattle cone Luca Pedroni 17.00 - Supersonic Mania con The Monkey Weather e ospiti 18.30 - ...ha davvero un profilo su Tinder Una fonte vicina al cantante finalmente svela la verità. La notizia ha fatto il giro del web in questi giorni. C'è chi non è riuscito a credere al fatto ...Chesia artista affermato, amato e bravissimo, è sotto gli occhi di tutti, non solo per il suo talento ma anche per i tanti riconoscimenti che è riuscito a raggiungere nel tempo. Tuttavia, ...

Marco Mengoni appare su Tinder per cercare l’anima gemella: “Io ci provo”, ma FqMagazine ha… Il Fatto Quotidiano

Il cantante di Due Vite ha davvero un profilo su Tinder Una fonte a lui vicina svela come stanno le cose, risolvendo il mistero ...Fatto sta che il magazine ha contattato una fonte molto vicina a Marco Mengoni. Questa avrebbe riso e affermato con sicurezza che l’artista non si è creato alcun profilo su Tinder: ...