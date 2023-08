Marco Mengoni è davvero iscritto a Tinder? Parla una fonte vicina

Chesia artista affermato, amato e bravissimo, è sotto gli occhi di tutti, non solo per il suo talento ma anche per i tanti riconoscimenti che è riuscito a raggiungere nel tempo. Tuttavia, ...... fino alla prolifica attività di autore e produttore artistico che lo ha portato a collaborare con personaggi del calibro di Fabrizio Moro,, Simone Cristicchi, Mondo Marcio, Niccolò ...Il fenomeno musicaleha dimostrato la sua straordinaria abilità sin dalla giovane età di 16 anni. Negli ultimi giorni, un video diventato virale sul web, mostra un'esibizione didatata 2004 , ...

Marco Mengoni appare su Tinder per cercare l’anima gemella: “Io ci provo”, ma FqMagazine ha… Il Fatto Quotidiano

Imperdibile tributo all'interprete di Due vite, venerdì 25 agosto, 21.30, in piazza Venezuela - Montesilvano Una serata con una band da urlo! I Buona vita cantano le canzoni più amate di Marco Mengoni ...Tra i nomi illustri legati al territorio Salentino c’è l’attrice britannica Hellen Mirren che dopo aver promosso il film “The Queen” sceglie di trasferirsi a Lecce in uno storico castello del ‘500 per ...