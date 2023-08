Marcia | Mondiali Budapest 2023 | bis della Spagna con Alvaro Martin e Maria Perez Stano chiude 7°

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un doppio bis per lanellaaidi: dopo le 20 Kmsi aggiudicano anche le due 35 Km. Nella prova maschile il nostro campione del mondo in carica Massimodopo la deludente 20km aveva dichiarato di aver completamente sbagliato dal punto di vista tattico/strategico, rimanendo nelle retrovie e costringendo se stesso ad una gara di rimonta. Il campione olimpico azzurro non commette lo stesso errore e sin dallo start è perennemente nelle prime posizioni del gruppetto di testa, che vede andare via circa una quindicina di uomini. Poco prima di metà gara è il francese Aurélien Quinion a provare l’allungo a sorpresa. Il gruppo dei favoriti lascia fare e il transalpino arriva a ...

Lo ha detto Massimo Stano commentando il settimo posto nella 35 chilometri dimaschile aidi Budapest. Oro allo spagnolo Alvaro Martin, argento all'ecuadoriano Brian Pintado e bronzo ...Terminate la 35 km dimaschile e femminile aidi atletica di Budapest (diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW): tra gli uomini il nostro Massimo Stano (campione in carica nella distanza) chiude ...Si parte presto, prestissimo, alle 7, con la 35km dimaschile e femminile. A Budapest, sede deidi atletica, si torna in pista in serata. Occhi puntati in particolare su Folorunso, ...

Mondiali atletica:35 km marcia, Stano 7/o, oro a spagnolo Martin Agenzia ANSA

Lo ha detto Massimo Stano commentando il settimo posto nella 35 chilometri di marcia maschile ai Mondiali di Budapest. Oro allo spagnolo Alvaro Martin, argento all'ecuadoriano Brian Pintado e bronzo ...Lo spagnolo Martin ha vinto un meritatissimo oro nella marcia 35 chilometri ai Mondiali di Budapest chiudendo in 2h24:30, davanti a Pintado. Completa il podio Kawano che precede Dunfee, Linkee, Noda e ...