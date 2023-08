Marcia | Mondiali Budapest 2023 | al traguardo Cerny chiede a Burzalova di sposarlo VIDEO

(Di giovedì 24 agosto 2023) Aidiè stata la35 km maschile e femminile a tenere banco questa mattina, con le due gare che sono iniziate e terminate a distanza ravvicinata. Un’attesa che per lo slovacco Dominikdeve essere stata interminabile quella che lo ha separato dalla fine della competizione femminile, visto quello che aveva in mente di fare. Iltore, infatti, ha chiesto la mano della connazionale Hanaproprio mentre lei tagliava il, inginocchiandosi e porgendole l’anello. Lei ha risposto sì e i due hanno lasciato la zona dell’arrivo abbracciati. Di seguito ecco il. O amor é tudo, mesmo no esporte. O eslovaco Dominik ?erný pediu a compatriota Hanaem casamento após ela cruzar a linha ...

...ed emozionante aidi atletica in corso a Budapest. Nel video lo slovacco Dominik Cerny fa la sua proposta di matrimonio alla connazionale Hana Burzalova al termine della 35 km di. E ...Massimo Stano lontano dal podio della 35 km diaidi Budapest. Il campione del mondo uscente si è classificato settimo nella prova appena conclusa. A salire sui tre gradini lo spagnolo Alvaro Martin, già vincitore nella 20 km ...Oro allo spagnolo Alvaro Martin, già vincitore nella 20 km cinque giorni fa Massimo Stano lontano dal podio della 35 km diaidi Budapest. Il campione del mondo uscente si è classificato settimo nella prova appena conclusa. A salire sui tre gradini lo spagnolo Alvaro Martin, già vincitore nella 20 km ...

LIVE – Marcia 35km maschile e femminile Mondiali atletica Budapest 2023: aggiornamenti in DIRETTA SPORTFACE.IT

In campo femminile la spagnola Maria Perez ha trionfa nella 35 km di marcia, completando un’altra doppietta iberica dopo l’oro nella 20 km. Argento alla peruviana Kimberly Garcia Leon, Bronzo alla ...Settimo posto per Massimo Stano nella 35 km di marcia maschile ai Mondiali 2023 di atletica: l'azzurro non è riuscito a difendere il titolo iridato sulla distanza più lunga, non presente alle Olimpiad ...