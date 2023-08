Marchetti | «Correa-Marsiglia? Offerta pronta | poi Inter su Sanchez»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023)si esprime su Joaquin, che presto potrebbe lasciare l’per vestire la maglia del. Poi avanti tutta suTRATTATIVA AVANZATA ? Su Tmw, Lucaaggiorna su: «L’e ilintanto si portano avanti.alpiace eccome e haun’da 15 milioni totali di prestito con diritto di riscatto. Un diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni e che addirittura potrebbe abbassare sensibilmente la cifra del riscatto. Se tutto dovesse andare in porto, come sembra, allora in tempi brevi si può anche chiudere e nel frattempo l’riprenderebbe Alexis ...