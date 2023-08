Marche | a Porto Sant' Elpidio spunta l' insegna più illeggibile d' Italia | come hanno scritto mozzarella di bufala

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nonostante sia una specialità della Campania, ladifa impazzire anche il resto deglini. Nel comune di, nelle, un negozio ha segnalato ai propri clienti la possibilità di acquistare il delizioso latticino. Peccato che abbiano scelto il posto più scomodo di sempre per scriverci sopra con la bomboletta spray. Per molti, ladiè il latticinono più buono in assoluto. Rispetto ad altre tipologie di, infatti, è più saporita e succosa. Quando compriamo un prodotto di alta qualità, basta schiacciarlo leggermente con la forchetta per vedere svariati ml di latte fuoriuscire da tutti i lati. Solo la vista di tanta bontà ci ...

...in via De Amicis a Civitanova(Macerata), nei pressi di un distributore di benzina e di un bar. Per l'aggressione un 46enne è stato poi arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate e...Sono 74, di cui 71 minori non accompagnati, i migranti presenti nella tensostruttura diEmpedocle (Agrigento). Ieri, su disposizione della Prefettura di Agrigento, i migranti ...(50), ...Nato e cresciuto nellezozze, aSan Giorgio, Simone Luzi arriva a Milano nel 2018 per studiare e fare il comico. Col suo stile spigliato, ormai sono diversi anni che si esibisce ...

Flixbus conferma 19 rotte nelle Marche AnconaToday

Scritta e diretta da Pierpaolo Pascali, la “Beautiful” dal sapore di mare propone nuove storie con gli stessi personaggi interpretati da un gruppo di amici provenienti da diverse regioni che, per anni ...A Porto Sant'Elpidio il concerto di Elettra Lamborghini, in tour dopo l'uscita del suo secondo album, Elettraton. Già disco d'oro il singolo "Mani in alto".