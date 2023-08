Manovra | Schifone FdI | “Gli obiettivi del governo sono chiari | da settembre si entrerà nel concreto”

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Abbiamo dimostrato come il lavoro sia la pietra angolare nell’orizzonte permanente delMeloni, della maggioranza e della nostra agenda politica e parlamentare”. In esclusiva a Notizie.com, Marta, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le professioni, sulla legge di Bilancio che dovrà essere approvata entro la fine dell’anno. “Con l’abbattimento del cuneo contributivo, fino al superamento del reddito di cittadinanza, è stato messo al centro il tessuto produttivo italiano e suoi lavoratori. Continueremo su questa linea, secondo la rotta tracciata dal presidente Meloni: concentrare tutti i fondi sui bassi salari. Quindi rendere strutturare il taglio del cuneo, detassazione dei premi di produttività, bonus energia. Oltre che, come sempre, la nostra costante attenzione alla famiglia ...