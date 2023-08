Manovra | quanti soldi serviranno davvero al governo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 agosto 2023) Martedì 22 agosto 2023, tarda mattinata. Il contesto è quello della torrida estate di Rimini, dove anche quest’anno va in scena il fitto programma di incontri e convegni organizzato da Comunione e Liberazione. Nelle vesti di ministro dell’Economia in carica delpresieduto da Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti si collega dagli uffici di via XX Settembre e – volendo utilizzare una terminologia di natura sportiva, in particolare cestistica – sgancia la prima bomba che riguarda la legge di Bilancio che l’esecutivo dovrà scrivere entro il prossimo 31 dicembre. Legge di Bilancio, il monito di Giorgetti sulle poche risorse: ecco quanto costerà “Con lanon si potrà fare tutto. Compito della politica è quello di dettare delle priorità, operate delle scelte, ed è questo che faremo in base alle risorse che avremo a disposizione“. Con queste ...