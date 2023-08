(Di giovedì 24 agosto 2023) Laè ancora tutta da scrivere. Ma ilsi prospetta già salato. Considerando gli interventi che sembrano già certi e le spese indifferibili servono almeno 30. E se nel governo non ...

Laè ancora tutta da scrivere. Ma ilsi prospetta già salato. Considerando gli interventi che sembrano già certi e le spese indifferibili servono almeno 30 miliardi. E se nel governo non ci ...Durante un gioco con la palla in acqua, il finanziere si è resoche il 14enne aveva problemi ... Il 14enne aveva gli occhi chiusi ma con questali ha riaperti. A quel punto il finanziere ...Oltre alle misure stabilite dalladello scorso anno, gli aumenti degli assegni visibili a settembre tengonodell'andamento dell'inflazione che, seppur in discesa nelle ultime settimane, ...

Manovra, conto parte da 30 miliardi, il nodo delle pensioni La Prealpina

La manovra è ancora tutta da scrivere. Ma il conto si prospetta già salato. Considerando gli interventi che sembrano già certi e le spese indifferibili servono almeno 30 miliardi. E se nel governo non ...Sta tutto qui il problema del governo Meloni in vista della prossima manovra finanziaria e della reintroduzione ... ha mandato a dire chiaro e conto dal Meeting ciellino di Rimini. "Dobbiamo impedire ...