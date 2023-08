Manovra 2024 | cuneo fiscale e mamme | le misure in cantiere

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Dalalle, ildellaè aperto ma le risorse sono scarse e l'incognita pil pesa più che mai tra la recessione di Germania e Olanda, il persistere della guerra Ucraina e il rallentamento della Cina, tra le variabili esogene. A livello interno, pesa il rialzo dei tassi di interessa, ci sono timori per l'andamento dei consumi domestici e la stagione estiva potrebbe chiudersi con risultati inferiori alle attese. Da qui il rischio di unaridotta ai minimi termini, privilegiando le priorità, come anticipato al Meeting di Rimini dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Mettendo mano al minimo possibile, senza flat tax e senza rafforzare gli interventi sull'anticipo pensionistico e sull'assegno minimo, la Legge di Bilancio ...

...tasse sulle tredicesime venisse inserito nellaeconomica, però, la misura partirebbe dal prossimo anno: per poter vedere i benefici in busta paga, quindi, bisognerebbe aspettare dicembreIl bagno di realismo del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che al Meeting di Rimini ha parlato di"complicata" alla luce delle scarse risorse ha attivato tra i partiti al ...... fino alla Presidenza G7 del'. vedi anche Rimini, al via il Meeting di Comunione e Liberazione. Il programma FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, il Governo cerca le ...

Dal cuneo fiscale alle mamme, il cantiere della manovra è aperto ma le risorse sono scarse e l'incognita pil pesa più che mai tra la recessione di Germania e Olanda, il persistere della guerra Ucraina ...Avviare una prima riduzione delle aliquote Irpef passando da 4 a tre da gennaio accorpando i primi due scaglioni costerebbe tra i 3-4 miliardi. Non si esclude che la misura possa essere differita a ...