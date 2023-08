Manfredi Napoli | baby gang indice di malessere ed educazione

(Di giovedì 24 agosto 2023) Quello delleè "di ungiovanile e anche di modelli di comportamento non sani". E "credo che il tema dell'e di una maggiore presenza delle famiglie sia la vera ...

Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, al Meeting di Rimini."Il tema delle baby gang che aha una connotazione un po' particolare - ha spiegato- . Ci siamo confrontati ...... Carlo Fuertes, nominato non perché italiano ma perché bravo, come ha convenuto e deciso anche il sindaco Pd di, Gaetano. È evidente che i migliori studiosi di artisti e musicisti ...Il Sindaco Gaetanoha firmato un'ordinanza che prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, ...calcistica 2023/2024 che vedrà impegnata la Società Sportiva Calcio, ed ...

Napoli, Manfredi: «A breve la sostituzione di Mancuso in giunta» ilmattino.it

Rimini, 24 ago. (askanews) - Quello delle baby gang è "indice di un malessere giovanile e anche di modelli di comportamento non sani". E "credo che il tema dell'educazione e di una maggiore presenza d ...«Al rientro dall'estate mi confronterò con i partiti e speriamo di concludere con la sostituzione di Mancuso completando la giunta. Non ci sono grandi problemi». Lo afferma ...