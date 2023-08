Manfredi | “Baby gang indice di malessere e maleducazione”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 agosto 2023) RIMINI – Quello delleè “di ungiovanile e anche di modelli di comportamento non sani”. E “credo che il tema dell’educazione e di una maggiore presenza delle famiglie sia la vera sfida che abbiamo davanti per fare in modo che questi processi e questi fenomeni siano controllati”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, al Meeting di Rimini. “Il tema delleche a Napoli ha una connotazione un po’ particolare – ha spiegato– Ci siamo confrontati anche con i sindaci delle altre città metropolitane e assieme al ministro Piantedosi. Se a Milano c’è il fenomeno dellegiovanili di tipo etnico, legate soprattutto agli immigrati di seconda generazione, a Napoli ci sono ragazzi molto ...