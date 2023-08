«Mancio fuga d’oro» La Gazzetta dello Sport racconta come sarà la nuova vita da ct di Mancini in Arabia Saudita con un contratto da 30 milioni l’anno

(Di giovedì 24 agosto 2023) Oggi ladedica una prima pagina a tutto tondo sull’ex ct degli azzurri Robertoche andrà alla guida della Nazionale araba. «Da Riad – spiega il quotidianoivo in un articolo a firma di Fabio Licari – arriva insistente la voce che persia quasi fatta. Potrebbe essere questione di giorni, poi il nuovo c.t.annunciato con il suo staff. Si parla di un riccoda 25-30alfino al Mondiale nordamericano del 2026 che non è però il primo obiettivo: a gennaio c’è subito la Coppa d’Asia in Qatar, vinta tre volte dai sauditi, ma l’ultima risale al 1996, preistoria». Chiconentra ...

d'oro' è il titolo della 'rosea'. In alto, la richiesta di Pioli al Milan per chiudere il mercato: 'Milan, dammi il 9'. 'Correa via, vai Sanchez' è invece l'ultima svolta per l'Inter. ...Oggi la Gazzetta dello Sport dedica una prima pagina a tutto tondo sull'ex ct degli azzurri Roberto Mancini che andrà alla guida della Nazionale araba. "Da Riad - spiega il quotidiano sportivo in un ...Mancini, la '' sotto la Lanterna nella Genova blucerchiata. Per 15 anni bandiera della Sampdoria , con cui ha vinto uno storico scudetto, ilha fatto ritorno in Liguria per trovare il ...

«Mancio fuga d'oro». La Gazzetta dello Sport racconta come sarà la ... Open

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 24 agosto 2023 ...Mancini si è concesso una domenica di relax a Genova lontano dalle polemiche: ha incontrato il figlio Andrea e poi ex compagni di squadra ...