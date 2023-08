Mancini sarà ct dell' Arabia Saudita con un contratto da 90 milioni

Lui sa cosa è successo' Il primo obiettivo disulla panchina dell'Arabia Sauditala coppa d'Asia in partenza a gennaio in Qatar , vinta tre volte dai sauditi (ma l'ultima nel 1996). L'...... Rui Patricio;, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski, Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro...Il primo esame peròin programma già a gennaio con la Coppa d'Asia in Qatar. La fumata bianca trae l'Arabia Saudita potrebbe arrivare mentre sta per cominciare l'avventura di Luciano ...

Roberto Mancini sarà il c.t. dell'Arabia Saudita: per lui 90 milioni di ... Eurosport IT