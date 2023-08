Mancini in Arabia | 30 milioni l' anno Il tradimento è servito | chi si porta con lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) È il denaro bellezza, non il quarto potere, bensì il primo. Quello che muove il mondo. E che ha spinto Roberto, di punto in bianco, ad abbandonare la panchina della Nazionale italiana, per abbracciare quella… dell'Saudita! I petrodollari fagocitano tutto, sono stati capaci anche di strappare un giovane di 21 anni, Gabri Veiga, da un futuro radioso in Europa, inizialmente con la maglia del Napoli e poi chissà, perrlo tra le dune della Saudi Pro League. Da Riad, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, arriva insistente la voce che persia quasi fatta. Il nuovo c.t. potrebbe essere annunciato a giorni con il suo nuovo staff. Il contratto, manco a dirlo, è faraonico: 25-30all'fino al Mondiale nordamericano del 2026. Prima, ...