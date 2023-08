Mancini Ct dell’Arabia | stipendio da capogiro | staff e prossimi incontri

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Robertoè pronto a diventare il nuovo CtSaudita. Dopo poco più di 10 giorni dalla dimissioni dal ruolo da Ct della Nazionale, l’allenatore italiano è in contatto per definire gli ultimi dettagli sul futuro. Le prime indiscrezioni iniziano a trovare conferma:sarà il prossimo CtSaudita. L’Italia ha deciso di affidare la panchina a Luciano Spalletti e l’ex Napoli avrà il compito di riportare un minino di entusiasmo. L’accordo tra Robertoe l’Arabia Saudita per il ruolo di allenatore della Nazionale è stato definito, secondo fonti arabe l’allenatore italiano firmerà un contratto triennale da 30 milioni di euro a stagione per un totale di 90 milioni di euro. L’annuncio è prestito a stretto giro di posta. Foto di Claudio Giovannini / ...