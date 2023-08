Mancini ct dell' Arabia sarebbe la peggior uscita di sempre

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 agosto 2023) Siamo passati dal sogno di essere il numero uno tra 60 milioni di cta nazionale a quello di incassare uno sopra l’altro 90 milioni. Di euro. Da qui al Mondiale del 2026 da vivere per Robertonon cercando di cancellare l’ontaa Macedonia del Nord ma mettendosi alla guidaa nazione dei dollari che si estraggono senza fine dal deserto. E che sogna di contare qualcosa nel panorama del calcio internazionale strappandone i protagonisti con stipendi fuori da ogni logica e valore di mercato. Se davvero, come pare, Robertofresco divorziando dalla panchina azzurra firmerà un contratto da 90 milioni di euro con l’Saudita anche questo tabù sarà infranto. Senza scomodare l’etica, rimane un senso di profondo malessere verso un mondo in cui nemmeno il senso ...