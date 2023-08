Mancini ct d’Arabia | contratto milionario

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'ex commissario tecnico della Nazionale starebbe per sottoscrivere un ingaggio triennale Robertosta per diventare il nuovo ct dell’Arabia Saudita. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, secondo le ultime news di calciomercato, si appresta a firmare un ricchissimotriennale: accordo fino al 2025-2026 con ingaggio da almeno 25 milioni di euro. L’intesa potrebbe comprendere anche lo staff a disposizione del tecnico, che ha come orizzonte i Mondiali 2026. Il primo esame però sarà in programma già a gennaio con la Coppa d’Asia in Qatar. La fumata bianca trae l’Arabia Saudita potrebbe arrivare mentre sta per cominciare l’avventura di Luciano Spalletti come ct dell’Italia. L’ex allenatore del Napoli sarà presentato a Coverciano sabato 2 settembre. Il primo settembre, intanto, Spalletti diramerà le ...