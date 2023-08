Mancini addio all'Italia per diventare ct dell'Arabia Saudita | contratto da 90 milioni

e l'alla Nazionale, dietro ci sarebbero gli sceicchi. I dettagli della trattativa per diventare ct dell'Arabia Robertoè ad un passo da diventare ct dell'Arabia Saudita , l'ex ......'Gazzetta dello Sport' apre con lo scenario clamoroso che potrebbe riguardare Roberto, ex ... mentre sull'Inter: 'Ciao Correa, Sanchez scalpita', con l'dell'argentino in direzione ...Spiega che conlavorerà il vecchio staff azzurro, compreso il tattico Andrea Gagliardi che ha comunicato alla Figc la prevedibile intenzione di non restare. Gagliardi non sarà l'unico, ...

Mancini dice 'addio' alla panchina azzurra AGI - Agenzia Italia

Roberto Mancini ha dato l'addio alla Nazionale italiana ormai da tempo e presto Luciano Spalletti sarà presentato al suo posto con la prima conferenza stampa da nuovo ct. Sui motivi che hanno portato ...La Gazzetta dello Sport anticipa che per l'ex ct della nazionale italiana sarebbe pronto un contratto da 35-30 milioni all'anno come allenatore della ...