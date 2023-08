MANCINI | ADDIO ALL' ITALIA PER ALLENARE ARABIA SAUDITA GRAVINA | ' DIVORZIO CON TEMPI SOSPETTI'

(Di giovedì 24 agosto 2023) ROMA - Neanche due settimane dopo le dimissioni da ct della Nazionale di calciona, Roberto, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, che cita fonti arabe, sarebbe vicinissimo alla panchina dell', per un dorato contratto triennale da 90 milioni di euro. Eppureper motivare il suo...

Eppureper motivare il suodalla nazionale italiana, a meno di un mese dalle importanti partite con Albania e Ucraina, valide per di qualificazione per gli Europei, aveva puntato il ...L'all'azzurro della Nazionale rischia di essere già uno sbiadito ricordo. Roberto, infatti, a breve sarà ufficializzato come nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita: una pioggia di ...L'alla Nazionale di Robertosi arricchisce di un nuovo clamoroso particolare: l'ex ct, infatti, è a un passo dal firmare un ricchissimo contratto che lo porterebbe ad allenare la selezione ...

Mancini addio all'Italia per diventare ct dell'Arabia Saudita: contratto ... Calciomercato.com

Mancini aveva motivato la sua decisione con l’intromissione da parte dei vertici Figc nella formazione dello staff tecnico, con l’allontanamento e il ricollocamento di amici e storici collaboratori de ...La Gazzetta dello Sport anticipa che per l'ex ct della nazionale italiana sarebbe pronto un contratto da 35-30 milioni all'anno come allenatore della ...